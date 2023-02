Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 11.02.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Scheibe eines PKW eingeschlagen

Aurich - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines Opel Astra ein, welcher in der Lambertistraße in Aurich geparkt war. Der Täter durchwühlte den Innenraum und entwendete Inventar. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Sachbeschädigung

Aurich - Eine unbekannte, klebrige Substanz goss ein unbekannter Täter in das Türschloss der Eingangstür einer Arztpraxis in der Skagerrakstraße in Aurich. Das Schloss war durch diese Handlung nicht mehr nutzbar. Die Tat erfolgte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei.

Unter Alkoholeinfluss einen PKW geführt

Südbrookmerland - Am Freitagabend, gegen 20:50 Uhr, wurde eine Verkehrskontrolle bei einem 20-jährigen Mann aus Rechtsupweg durchgeführt. Zuvor befuhr er mit seinem Skoda die Forlitzer Straße in Südbrookmerland. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann eine Atemalkoholkonzentration von knapp 0,8 Promille hatte. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Berauscht einen PKW geführt

Südbrookmerland - Einen 26-jährigen, aus Ihlow stammenden, Fahrzeugführer eines Mitsubishi hielten Auricher Polizeibeamte am Freitagabend, gegen 21:55 Uhr, auf der Ekelser Straße in Moordorf an. Sie stellten fest, dass der Mann, vermutlich aufgrund der Einnahme illegaler Substanzen, körperliche Ausfallerscheinungen hatte. Aus diesem Grund musste eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet werden.

Altkreis Norden

Diebstahl von Bekleidung

Norden - Am Freitagnachmittag ist es gegen 15:10 Uhr auf dem Neuen Weg zu einem Jackendiebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Täter fuhr mit seinem Fahrrad vor ein Fachgeschäft für Sportbekleidung und nahm dort drei Jacken von einem Warenständer außerhalb des Geschäfts an sich. Der Mann entfernte sich anschließend mit dem Fahrrad, wurde aber von einer Mitarbeiterin des Geschäfts verfolgt. Im Bereich der Großen Lohne konnte die Mitarbeiterin den Täter stellen und ihm die Jacken wieder abnehmen. Dabei wehrte sich der Mann, schlug der Frau mit der Faust in die Rippen und verdrehte ihr einen Arm. Die Frau wurde leicht verletzt, der Täter flüchtet anschließend. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, trug eine dunkle türkisfarbene Steppjacke und eine blaue Jeans. Hinweise bitte an die Polizei Norden (Tel. 04931-9210).

Ladendiebstahl

Norden - Ein 24-jähriger Mann ist am Freitag gegen 17:00 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Gewerbestraße bei einem Diebstahl ertappt worden. Er flüchtete zunächst, wobei ihn eine Mitarbeiterin am Rucksack festhalten wollte. Beim Lösen des Rucksacks wurde die Mitarbeiterin am Kopf getroffen. Nachdem der Täter das Geschäft verlassen hatte, kehrte er kurze Zeit später wieder zurück, um seinen zurückgelassenen Rucksack zu holen. Dabei schlug er der zuvor erwähnten Mitarbeiterin mit der flachen Hand in das Gesicht. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Täter antreffen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Beleidigung von Polizeibeamten

Norden - In einer Wohnunterkunft ist es in der Nacht zu Samstag zu Streitigkeiten gekommen, bei denen ein alkoholisierter 32-jähriger Mann in aggressiver Art und Weise auffiel. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch Polizeibeamte zeigte sich der Mann absolut unkooperativ und beleidigte die Beamten mehrfach. Er wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle. Ein Strafverfahren ist gegen den Mann eingeleitet worden.

Landkreis Wittmund

Körperverletzung

Wittmund - Im Zuge verbaler Streitigkeiten kam es am frühen Samstagmorgen in einer Diskothek in Wittmund zu einer Körperverletzung. Hierbei erhielt ein 47-jähriger Wittmunder von einem zur Zeit unbekannten Täter einen Faustschlag ins Gesicht. Das Opfer erlitt hierbei eine Nasenbeinfraktur und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl

Wittmund - Zu einem Diebstahl kam es am Freitagvormittag in der Wallstraße in Wittmund. Ein zurzeit unbekannter Täter sprach einen 37-jährigen Fahrzeugführer aus Blomberg an, der vor Ort eine Pause machte. Während des Gesprächs öffnete ein zweiter, ebenfalls unbekannter Täter, die Beifahrertür und entwendete eine Laptoptasche sowie einen Schlüssel. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Friedeburg - In der Zeit von Mittwoch bis Freitag kam es zu einer Sachbeschädigung an der Schule Altes Amt in Friedeburg. Unbekannte beschädigten hier ein Fenster. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

Beleidigung

Blomberg - In Blomberg kam es am Freitagabend zu einer Beleidigung gegen Polizeibeamte. Im Zuge einer Sachverhaltsaufnahme beleidigte ein 58-jähriger Mann aus Wittmund eine Polizeibeamtin. Gegen den alkoholisierten Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wohnungsbrand

Wittmund - Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Freitagabend in der Hauptstraße in Wittmund-Leerhafe zu einem Wohnungsbrand. Das Feuer griff im Wohnzimmer u. a. auf Möbel, Wände und die Decke über. Die Wohnung im Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses ist zur Zeit unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

