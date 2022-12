Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrüger erlangen durch Schock-Anruf hohe Bargeldsumme

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon

Gestern wurde ein Ehepaar aus Brilon Opfer eines sogenannten Schock-Anrufs. Sie erhielten gegen 15:30 Uhr einen Anruf. Die Anruferin gab sich hörbar aufgebracht und aufgelöst als die Tochter des Ehepaares aus. In Wirklichkeit handelte es sich um eine Betrügerin! Die unbekannte Täterin sagte am Telefon, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mann gestorben sei. Sie sei nun in Haft und müsse einen hohen Geldbetrag leisten, um auf Kaution frei zu kommen. Die Eltern sollten das Geld am Amtsgericht Brilon übergeben. Dort angekommen, wartete vor dem Amtsgericht ein Mann, der die Tasche mit dem Geldbetrag entgegen nahm. Erst nach einem telefonischen Kontakt mit der echten Tochter erkannten die beiden den Betrug. Nun sucht die Polizei Zeugen und fragt, wer am Nachmittag gegen 16:00 Uhr die Geldübergabe vor dem Gebäude des Amtsgerichtes beobachtet hat und Angaben zu dem unbekannten Täter machen kann. Der wird von den Geschädigten wie folgt beschrieben. 40-45 Jahre alt, 170 cm groß, akzentfreie deutsche Sprache, schwarze Kappe, dunkle Jacke Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

