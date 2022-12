POL-HSK: Brand in Einfamilienhaus

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum zwischen Montag, 15:00 Uhr und Donnerstag, 10:30 Uhr die Eingangstür eines Wohnhauses in der Johannesstraße auf. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist noch nicht bekannt. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Volker ...

