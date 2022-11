Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Trunkenheit im Straßenverkehr

Stadthagen (ots)

Am vergangenen Samstagabend wird durch mehrere Zeugen beobachtet, wie ein Verkehrsteilnehmer vor einem Supermarkt in Stadthagen alkoholische Getränke konsumiert. Anschließend soll er sich in seinen Wagen gesetzt haben und losgefahren sein.

Die aufmerksamen Zeugen haben sich das Kennzeichen notiert und die Polizei gerufen.

Die Beamten konnten den 49jährigen Stadthäger kurze Zeit später stellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von 1,89 Promille. Anschließend wurde Blut zur Sicherung des Strafverfahrens bei dem Beschuldigten abgenommen.(smi)

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell