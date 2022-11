POL-ST: Emsdetten, schwerer Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots) - Ein unbekannter Täter hat sich am Mittwoch (09.11.22) in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr gewaltsam Zugang zum Wintergarten eines Wohnhauses am Himbeerweg in Dickenberg verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigte er zunächst ein Glasfenster und konnte dann die Tür öffnen. Anschließend hebelte er ein Fenster zum Wohnhaus auf. Ins Haus ging der Täter ersten Erkenntnissen nicht, ...

