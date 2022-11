Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Drogenkonsumenten am Bahnhof erwischt

Stadthagen (ots)

Am Freitagabend haben Polizeibeamte im Rahmen der Streife einen Marihuana-ähnlichen Geruch im Parkhaus am Bahnhof in Stadthagen wahrgenommen.

Vor Ort konnte eine Gruppe von fünf Jugendlichen und Heranwachsenden aus Stadthagen und Umgebung angetroffen werden. Bei drei Personen wurden Gegenstände aufgefunden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten.

Insgesamt sind vier Strafverfahren wegen illegalem Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet worden. (smi)

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell