Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Taschendiebstahl

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Taschendiebstahl

In einem Lebensmittelmarkt in Esens kam es am Montag zu einem Taschendiebstahl. Unbekannte entwendeten in einem Markt an der Wittmunder Straße zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr die Geldbörse aus der Umhängetasche einer 76 Jahre alten Frau. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04971 926500 entgegen.

