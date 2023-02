Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht

Großefehn - Radfahrer verletzt

Großheide - Außenspiegel touchiert

Aurich - Geschädigter gesucht

Krummhörn - Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Montag zwischen 9.55 Uhr und 10.05 Uhr in Norden ereignet. Auf dem Parkplatz eines Baumarkts an der Bundesstraße touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Renault Kangoo Rapid. Er verursachte einen Schaden in vierstelliger Höhe und fuhr unerlaubt davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Rufnummer 04931 9210 entgegen.

Großefehn - Radfahrer verletzt

Bei einem Unfall in Großefehn ist am Montag ein Radfahrer verletzt worden. Der 58-Jährige fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 10.45 Uhr auf der Auricher Landstraße, als ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer aus der Straße Groot Deep kam und ihn übersah. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Großheide - Außenspiegel touchiert

Zu einem Spiegelunfall kam es am Montag in Großheide. Auf der Halbemonder Straße fuhr gegen 9.50 Uhr eine Smart-Fahrerin in Fahrtrichtung Am Berumerfehnkanal. Kurz vor der dortigen Brücke kam ihr ein unbekannter Autofahrer entgegen und touchierte ihr Fahrzeug am Außenspiegel. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher weiter. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Aurich - Geschädigter gesucht

Die Polizei sucht den Geschädigten einer Unfallflucht in Aurich. In der Nacht zu Sonntag, gegen 0.15 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein Renault-Fahrer beim Ausparken einen Audi touchierte und anschließend flüchtete. Der Unfall ereignete sich in der Straße Am Tiergarten an der Ecke Wiesenstraße. Der Verursacher konnte ermittelt werden, aber der Halter des beschädigten Audi noch nicht. Vermutlich handelte es sich um einen schwarzen Audi A7. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215.

Krummhörn - Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Freepsum (Gemeinde Krummhörn) sind am Dienstag drei Autofahrer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hielt in Fahrtrichtung Emden gegen 10.30 Uhr an einer Bedarfsampel auf der Freepsumer Landstraße eine 74 Jahre alte VW-Fahrerin und dahinter eine 82 Jahre alte Opel-Fahrerin. Ein nachfolgender 27 Jahre alter VW-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Opel auf, welcher durch den Aufprall auf den VW der 74-Jährigen geschoben wurde. Die drei Beteiligten wurden leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

