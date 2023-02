Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Betrunken gefahren/Hage - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken gefahren

Polizeibeamte hielten am Dienstag einen VW Polo in der Straße "Diekens Drift" an. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 33-jährige Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Hage - Unfallflucht

Dienstagmittag kam es in der Zeit von 12 Uhr bis 12.10 Uhr in Hage zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf einem Parkplatz in der Straße "Am Edenhof" mit einem weißen BMW zusammen und beschädigte diesen. Ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern, verließ der Unbekannte die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

