Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Tankstelle

Iserlohn (ots)

Am Montagmorgen wurde die Polizei über einen Einbruchalarm in die BFT-Tankstelle an der Baarstraße informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten 3 Täter, gegen 2:55 Uhr ein Fenster der Tankstelle aufgebrochen. Anschließend durchsuchten sie den Kassenbereich. Angaben zum Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor. Die Täter konnten trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0 entgegen. (wib)

