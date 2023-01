Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Erpolzheim) - Kellerfenster aufgehebelt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 02.01.2023, 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Erlengraben in Erpolzheim. Während sich der 69-jährige Bewohner im Wohnzimmer des Hauses aufhielt und der Fernseher lief, hörte er mehrere Geräusche die er nicht zuordnen konnte. Beim Blick durch das Wohnzimmerfenster in seinen Garten, konnte er nichts Auffälliges feststellen. Erst am nächsten Tag stellte er fest, dass bislang unbekannte Täter ein Kellerfenster des Anwesens aufgehebelt hatten. Eine abgeschlossene massive Kellertür verhinderte, dass die unbekannten Täter weiter ins Haus vordringen konnten. Vor Ort konnten auch Hebelspuren an einer Terassentür festgestellt werden. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. An dem Kellerfenster und der Terassentür entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell