Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Bild-Infos

Download

Ebertsheim (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Leininger Straße konnte bei einem 61 Jahre alten Autofahrer am gestrigen Dienstag (03.01.2023) gegen 16:55 Uhr Alkoholgeruch in der Ausatemluft festgestellt werden. Ein Alcotest zeigte einen Wert an, der den Verdacht der Trunkenheitsfahrt bestätigte. Der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest zeigte 0,62 Promille an. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell