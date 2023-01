Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht auf dem Nachhauseweg ..

Haßloch (ots)

befand sich ein 23-jähriger Haßlocher am 03.01.2023 gegen 17:00 Uhr, als dieser wegen eines defekten Bremslichtes in der Moltkestraße in 67454 Haßloch einer anlassabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der weiteren Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Haßlochers konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein im Anschluss durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der eingesetzten Beamten, da dieser positiv auf THC reagierte. Daher wurde dem 23 Jahre alten Haßlocher in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeiten-, sowie Strafverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.

