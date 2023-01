Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei PKW Tank aufgerissen, Diesel ausgelaufen

Dirmstein (ots)

Am 02.01.2023, 15:30 Uhr rangierte ein 67-jähriger PKW Fahrer sein Fahrzeug in der Obersülzer Straße. Hierbei beschädigte er sich an seinem Fahrzeug den Tank. Der ausgelaufene Kraftstoff wurde durch die freiwillige Feuerwehr Leiningerland beseitigt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

