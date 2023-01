POL-PDNW: Noch nie Drogen konsumiert...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

... hat laut eigenen Angaben ein 24-jähriger aus der VG Maikammer, als er am 02.01.2023 um 11:30 Uhr in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. mit seinem PKW einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit gab dieser nämlich an, dass er noch nie in seinem Leben Drogen konsumiert habe. Während der Überprüfung des Mannes konnten jedoch Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein durchgeführter Vortest in der hiesigen Dienststelle verlief letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten übergeben. Den jungen Mann erwartet nun ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.

