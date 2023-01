Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Dackenheim) - Schafe ausgebüchst

BAD DÜRKHEIM (ots)

Und da war da noch der Hauseigentümer der am 02.01.2023 gegen 05:00 Uhr plötzlich 2 Schafe vor seinem Haus in der Kirchheimer Straße in Dackenheim stehen sah. Die Schafe, die normal im Bereich des Golfplatzes in ihrem Stall schlafen sollten, waren dort um 01:00 Uhr von ihrer Halterin als entlaufen gemeldet worden. Den "Fahndungsmaßnahmen" hatten sie sich zu diesem Zeitpunkt geschickt entzogen. Die Ausreiser konnten schließlich, durch die glückliche Halterin, wohlbehalten nach Hause verbracht werden.

