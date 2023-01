Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht zur Arbeit

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.01.2023 um 07:30 Uhr konnte ein 35-Jähriger aus der VG Deidesheim in der Oswald-Wiersich-Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem Peugeot einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des PKW-Fahrers konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmitteleinfluss schleißen ließen. Ein vor Ort durchgeführter Vortest reagierte schließlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Der 35-Jährige musste daher in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Dessen Fahrzeugschlüssel wurde zuvor einem Bekannten des Fahrers übergeben. Nun kommt auf den Peugeot-Fahrer ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell