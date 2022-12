POL-WOB: Zigarettenautomaten mit Böller beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots) - Helmstedt, OT Barmke, Bardenbike 01.12.2022, 08.00 Uhr - 19.50 Uhr Schmuck in noch festzustellender Zahl und Wert erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Bardenbike. Die Hausbesitzer hatten am Donnerstagmorgen gegen 08.00 Uhr ihr Wohnhaus verlassen. Als sie gegen 19.50 Uhr zurückkehrten erlebten sie die böse Überraschung. Unbekannte waren in ihrer Abwesenheit ...

