POL-NI: Niedernwöhren - Betrüger erlangen Fernzugriff auf Computer und tätigen Überweisungen - Präventionshinweise der Polizei

Bückeburg (ots) - (ma) Einer 78jährigen Bückeburgerin ist am Montag in der Zeit von 11.30 bis 11.45 Uhr in einem Supermarkt an der Langen Straße in Bückeburg das Portemonnaie aus dem Rucksack gestohlen worden. Die Kundin trug ihren Rucksack während des Einkaufens auf dem Rücken und bemerkte nicht den Diebstahl ihrer Geldbörse, in der sich neben Bargeld diverse wichtige Ausweiskarten und Zahlungskarten befanden. ...

