Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bargeld aus Auto gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Aus einem über Nacht abgestellten Pkw Honda in der Straße "In den Weiden" in Bückeburg ist von Sonntag auf Montag ein geringer Bargeldbetrag gestohlen worden.

Das Fahrzeug stand unter einem Carport und war nicht ordnungsgemäß verschlossen.

Nach Zeugenangaben haben sich gegen 03.50 Uhr zwei männliche Personen in Tatortnähe aufgehalten, die wahrscheinlich nach Betreten anderer Grundstücke in Richtung der Straße "Am Eichholz" gingen.

Die beiden Männer hatten normale Staturen und trugen eine helle sowie eine dunkle Kopfbedeckung. Die Oberbekleidung des einen Mannes war auffällig mit einem Emblem auf dem Rücken der dunklen Jacke versehen. Für eine sehr wahrscheinliche Täterschaft spricht, dass die Personen mit Handschuhen ausgestattet waren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 057222/95930, entgegen.

Die Polizei Bückeburg weist darauf hin, dass Kraftfahrzeuge auf dem Privatgrundstück auch unter Carports verschlossen und gesichert sein sollten. Bei Diebstählen aus Fahrzeugen oder bei einem Diebstahl bzw. einem unbefugten Gebrauch von Kraftfahrzeugen könnte der Verlust des Versicherungsschutzes drohen.

