POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 13.03.2022

Bereich Main-Kinzig

1. Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt - Linsengericht-Großenhausen

Verkehrsteilnehmer wurden am Sonntagmittag, gegen 13.10 Uhr, auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der auf der Kreisstraße 896, kurz vor der Landesstraße 3444, aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und schwer verletzt in einem Graben zum Liegen kam. Der 52-Jährige aus Gelnhausen wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Frankfurt geflogen. An dem Piaggio Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051 827-0.

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Fahrzeug überschlägt sich - Fünf Leichtverletzte - Autobahn 66/Schlüchtern Nord

Am Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr, kam auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda ein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Kia fuhr hierbei zunächst 50 Meter über den Grünstreifen und prallte anschließend gegen einen Gullydeckel, wodurch das Auto auf die Schutzplanke katapultiert wurde. Als es sich dort nach etwa 100 Meter verkeilte, überschlug es sich und kam in der Böschung auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrzeuginsassen hatten Glück im Unglück und wurden nur leicht verletzt. Der 43-jährige Fahrer aus Fulda und seine Schwiegermutter konnten das Krankenhaus nach kurzer Behandlung wieder verlassen. Die 33-jährige Ehefrau und deren 2-jährige Zwillinge kamen zur weiteren Beobachtung in ein Fuldaer Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. An der Schutzplanke wird die Schadenshöhe auf circa 10.000 Euro geschätzt.

