POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 13.03.2022

1. PKW- Aufbrecher unterwegs - Heusenstamm

Auf Fahrzeugteile der Marke BMW hatten es Diebe in der Nacht von Freitag, 11.03.2022 auf Samstag, 12.03.2022 in Heusenstamm - Ortsteil Rembrücken abgesehen. Im Zeitraum von 23.00 Uhr bis 09.00 Uhr gingen die Täter in den Straßen Hubertusanlage und Am Eichwald insgesamt vier PKWs an, bauten dort unter anderem Lenkräder, Navigationsgeräte und Funktionsdisplays aus und entwendeten diese. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/8098-1234 entgegen.

