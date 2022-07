POL-NI: Geldbörse aus Rucksack entwendet:

Bückeburg (ots) - (ma) Aus einem über Nacht abgestellten Pkw Honda in der Straße "In den Weiden" in Bückeburg ist von Sonntag auf Montag ein geringer Bargeldbetrag gestohlen worden. Das Fahrzeug stand unter einem Carport und war nicht ordnungsgemäß verschlossen. Nach Zeugenangaben haben sich gegen 03.50 Uhr zwei männliche Personen in Tatortnähe aufgehalten, die wahrscheinlich nach Betreten anderer Grundstücke in Richtung der Straße "Am Eichholz" gingen. Die beiden ...

mehr