Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Einsatzreicher Tag

Frankenthal (ots)

Die Feuerwehr Frankenthal hatte am Freitag, 15. Juli, viel zu tun. Um die Mittagszeit wurde die Wehr zu einer Tierrettung gerufen, dabei handelte es sich um einen Vogel. Rund eine Stunde später, wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einer Brandnachschau gerufen. Auf einem Feld hatte es gebrannt. Der Tag wurde mit zwei weiteren "Flächenbränden" fortgesetzt, beide Male brannte es im Freien, an unterschiedlichen Orten. In den frühen Abendstunden, gegen 20.36 Uhr wurde die Feuerwehr abermals alarmiert, diesmal handelte es sich um einen Zimmerbrand in einem Mehrparteienhaus im Ostring. Die ersten eintreffenden Kräfte meldeten, dass Feuerschein auf dem Balkon zu sehen sei. Beim Öffnen der Wohnungstür war klar, dass es sich um einen Brand auf dem Balkon handelte, der kurz vor dem Durchschlagen in die Wohnung war. Schnell konnte das Feuer gelöscht werden. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein Mehrparteienhaus handelte, wurde auch der leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter hinzugezogen. An der Einsatzstelle waren auch die Polizei und das Technische Hilfswerk, denn die Brandwohnung musste nach dem Einsatz wieder verschlossen werden. Noch während den Tätigkeiten im Ostring, löste eine Brandmeldeanlage im Meergartenweg aus. Hier handelte es sich allerdings um ein angebranntes Essen, woraufhin die Kräfte wieder in die Wache einrückten. Bei den beiden Einsätzen in den Abendstunden waren acht Fahrzeuge und 31 Mann im Einsatz. An diesem Abend war ein weiteres Feuerwehrfahrzeug auf dem Strandbadfest zur Brandsicherheitswache vertreten - für die Einsatzkräfte damit ein ereignisreicher Tag.

