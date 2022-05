POL-PDKL: Unfallverursacherin ermittelt

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots) - Am Dienstagnachmittag, zwischen 15:40 und 17 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Retzbergweiher in einen geparkten PKW eingebrochen. Unbekannte schlugen bei einem roten 3er BMW mit KIB-Kennzeichen die Beifahrerscheibe ein und entwendeten aus dem Fußraum eine dort deponierte schwarze Handtasche samt Inhalt. Neben der Seitenscheibe wurde an dem Fahrzeug auch die B-Säule beschädigt. Die ...

