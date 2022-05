Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe suchen Cafe auf

Rammelsbach (ots)

Am frühen Dienstagmorgen in der Zeit von 03:30 bis 05:30 Uhr verschafft sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu einem Café in der Haschbacher Straße. Durch den oder die Täter wurde das Schloss der Eingangstür gewaltsam aufgebrochen. Augenscheinlich war Ziel, Bargeld zu erlangen. Insgesamt wurde durch die Tat ein Schaden von ca. 1000EUR verursacht. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter der 06381-919/0 oder via Email (pikusel@polizei.rlp.de) zu melden.|pikus

