POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Trickbetrug - Täter gibt sich als Handwerker aus

Kreis Viersen (ots) - Am 30.11.2022 hat es zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser im Kreis Viersen gegeben. Zum einen brachen unbekannte Täter zwischen 15.40 Uhr und 17.40 Uhr in Objekt auf der Dülkener Straße in Viersen ein. Nach aktuellem Stand verschafften sich die Unbekannten durch die rückwärtige Terrassentüre Zugang und durchwühlten diverse Räume. Ob die ...

mehr