Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Sprengung eines Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am 01.12.2022 hat es gegen 23.50 Uhr eine Sprengung eines Zigarettenautomaten in Viersen auf dem Donker Weg gegeben. Laut Zeugen handelte es sich bei den Tatverdächtigen vermutlich um zwei männliche Personen. Diese sind laut dieser Zeugen nach der Sprengung zu Fuß über die Eichenstraße in Richtung Freiheitsstraße geflüchtet. Beide Tatverdächtigen trugen laut Aussage dunkle Kleidung und waren circa 1.70 Meter groß. Die Kripo ermittelt und bittet um weitere Zeugen. Falls Sie Hinweise zu der Sprengung geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (1165)

