LPI-EF: Zwei auf einen Streich

Landkreis Sömmerda (ots) - Ein 64-jähriger Mann wurde am Mittwochabend kurz vor Mitternacht hellhörig, als er in Riethnordhausen einen lauten Knall und anschließend jemanden wegrennen hörte. Als er nach dem Rechten schaute, stellte er fest, dass ein an der Wand hängender Zigarettenautomat stark beschädigt war. Eine unbekannte Person hatte den Automaten gesprengt und dabei etwa 3.000 Euro Sachschaden angerichtet. An Zigaretten oder Bargeld gelangte der Täter ...

