Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Netttal-Lobberich: 16-Jähriger entzieht sich Polizeikontrolle - Einsatzkräfte ermitteln erfolgreich

Netttal-Lobberich (ots)

Am 30.11.2022 kam es gegen 13.20 Uhr in Lobberich zu einer Verfolgungsfahrt auf der Freiheitstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wollten Einsatzkräfte einen Rollerfahrer anhalten. Dieser missachtete die Anhaltesignale und beschleunigte den Roller, um sich der Kontrolle zu entziehen und missachtete hierbei mehrere Verkehrsregeln. Der Fahrer befuhr im weiteren Verlauf die Hochstraße und die Marktstraße. Hierbei befuhr er den dortigen Radweg in entgegengesetzte Fahrtrichtung. An der Einmündung der Robert-Karman-Straße konnte der unbekannte Fahrer dann von den Einsatzkräften abgebremst- und identifiziert werden. Bei dem flüchtigen Fahrer handelte es sich um einen 16-jährigen Nettetaler. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Kennzeichen war als gestohlen gemeldet. Der 16-Jährige wurde von dem Streifenteam mit zur Polizeiwache genommen, von wo aus die Erziehungsberechtigten kontaktiert wurden. Die Ermittlungen dauern an. /AM (1163)

