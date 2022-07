Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - Pkw nach Verbotenem Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt ++ Dannenberg - Mann entblößt sich vor Jugendlicher - Zeugenhinweise ++ Lüneburg - Sachbeschädigung an zwei Pkw - Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 28.07.2022

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen Türsteher und Gast

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es vor einer Bar Am Stintmarkt. Ein 20-jähriger Gast suchte das Gespräch mit einem Türsteher und schlug diesem in der Folge gegen den Kopf. Der 30-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Daraufhin wurde der aggressive Gast aus der Lokalität geschoben, da dieser damit nicht einverstanden war, bedrohte er den Türsteher mit einer zerstörten Flasche. Der 30-Jährige wehrte sich daraufhin mit einem Pfefferspray, sodass der 20-Jährige leicht verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lüneburg - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Hinweise

In der Nacht zum 28.07. kam es in der Altenbrückertorstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen kam es innerhalb einer Bar zu einer Auseinandersetzung bei welcher unter anderem Reizgas versprüht wurde. Ein 44-Jähriger wurde daraufhin leicht verletzt. Einer der Verursacher, ein 23-jähriger Lüneburger, konnte daraufhin im Nahbereich festgestellt werden. Der weitere Verursacher flüchtete unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Oldendorf (Luhe) - Grünstreifen mit Baumbestand brennt - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung - Zeugenhinweise

Zu einem Brand eines Grünstreifens kam es am Abend des 27.07. gegen kurz nach 18:30 Uhr im Bereich Neu-Oldendorf in einer Einmündung zu einem Wanderweg. Auf einer Fläche von gut zehn Quadratmetern brannte der Grünstreifen. Die Feuerwehr Oldendorf/Luhe kümmerte sich vor Ort um die Löscharbeiten. Im Rahmen dieser Löscharbeiten wurden mutmaßliche Brandbeschleuniger aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt. Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-909440, entgegen.

Lüneburg - Nach diversen Straftaten in Psychiatrie eingewiesen

In der Nacht vom 27.07. auf den 28.07. sammelte ein bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretener 33-Jähriger diverse Strafanzeigen. Zunächst wurde er durch Zeugen gemeldet, wie er einen Rohbau im Bereich der Straße Am Ilmenauufer betrat, indem er einen Bauzaun überwindete. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde der Rohbau ebenfalls betreten. In der Folge bewarf der 33-Jährige diese mit Baumaterialien und traf einen Polizeibeamten im Bereich des Rückens. Zudem griff er die Beamten mit einem Feuerlöscher an. Diese konnte den 33-Jährigen überwältigen und ihn der Wache zuführen. Dort beschädigte er unter anderem massiv den Gewahrsamsbereich, sodass eine Zwangseinweisung angestrebt und durchgeführt wurde. Sowohl der zuständige Arzt, als auch die Polizeibeamten wurden in der Folge mehrfach beleidigt und bedroht. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Sachbeschädigung an zwei Pkw - Hinweise

In der Nacht zum 28.07. kam es in der Bardowicker Straße zu zwei Sachbeschädigungen an Pkw. Nach Zeugenaussagen fuhren zwei Personen mit einem Pkw in der Bardowicker Straße. Eine Person stieg aus dem Fahrzeug und trat gegen die Außenspiegel von zwei geparkten Pkw. Die Verursacher flüchteten daraufhin mit einem unbekannten Pkw. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Handtasche aus Pkw entwendet - Hinweise

Zu einem Diebstahl einer Handtasche kam es am 27.07. gegen 14:00 Uhr am Parkstreifen vor der Kindertagesstätte im Lüner Weg. Durch Unbekannte wurde aus einem unverschlossenen und geparkten Pkw eine Handtasche mit sämtlichem Inhalt vom Beifahrersitz entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Angeschlossene Fahrräder entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 26.07. auf den 27.07. entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Fahrrad der Marke Cube im Bereich der Kreuzung Feldstraße / Wilschenbrucher Weg. Der Sachschaden liegt bei über 400 Euro.

Am 27.07. zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr wurde zudem ein angeschlossenes Fahrrad der Marke Giant am Klinikum entwendet. Das Fahrrad war an einem Fahrradständer an der Bögelstraße angeschlossen. Der Schaden liegt bei 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bleckede - Pkw nach Verbotenem Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt

Am gestrigen Tag, 27.07.2022., wurde durch die Polizeistation Bleckede ein Beschluss des Amtsgerichtes Lüneburg vollstreckt. Der Pkw Audi S3 mit 310 PS eines 20-jährigen aus dem Landkreis wurde nach Ermittlungen aufgrund mehrerer Verbotener Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt. Zudem wurde die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Hintergrund waren Fahrten, die der 20-Jährige mit seinem Smartphone gefilmt und online gestellt hatte. Auf einer dieser hochgeladenen Videos auf einer Landstraße im hiesigen Landkreis war der Fahrer mit einer Geschwindigkeit von mehr als 250 km/h unterwegs. Dabei wurden durch den 20-Jährigen auch mehrere vorausfahrende Fahrzeuge überholt und damit einhergehend gefährdet. Zum Zwecke der Einziehung wurde der Pkw nun beschlagnahmt. Bereits in der Vergangenheit fiel der 20-Jährige durch auffälliges Fahrverhalten auf, sodass es unter anderem zu einem Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Tuning-Anbauten kam.

Lüneburg - Holzverschlag im Waldgebiet brennt - Zeugen löschen Feuer

Zu einem Kleinbrand kam es am Nachmittag des 27.07. gegen kurz vor 17:00 Uhr im Waldgebiet im Bereich des Deutsch-Evern-Weges. Nach ersten Erkenntnissen brannte ein Holzverschlag, welcher durch die Brandentdecker weitestgehend gelöscht werden konnte. Die alarmierte Feuerwehr Lüneburg kümmerte sich um die erforderlichen Nachlöscharbeiten. Durch Anwohner wurden zwei Kinder gemeldet, welche vermutlich verantwortlich für den Brand waren. Die beiden 8 und 9 Jahre alten Jungen konnten im Nahbereich festgestellt werden und wurden den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt.

Adendorf - Auffahrunfall an der Elba-Kreuzung - Fahrerin leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am 27.07. gegen kurz vor 14:00 Uhr auf der Bundesstraße 209 im Bereich der Elba-Kreuzung. Aufgrund eines Rückstaus musste ein 73-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes bremsen. Dies übersah eine 20-jährige Fahrerin eines Pkw Mitsubishi und fuhr auf den Mercedes auf. Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei 7000 Euro.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Zu einem Verkehrsunfall aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes kam es am 27.07. gegen 16:00 Uhr im Bereich der Wedekindstraße Ecke Gellerstraße. Die 63-jährige Fahrerin eines Pkw Ford übersah die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 32-jährige Fahrerin eines Pkw Citroen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurden die beiden 4 und 6 Jahre alten Mitfahrer im Pkw Ford verletzt. Zudem wurden die 32-Jährige und ein 8-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Drei der verletzten Insassen wurden vorsorglich dem Klinikum zugeführt. Es entstand ein Sachschaden von 3500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt - "Wer schlägt, der geht."

Am Abend des 27.07. kam es innerhalb einer Wohnung gegen 21:30 Uhr zu einem Streit zwischen einem 44-Jährigen und seiner Lebensgefährtin. Im Rahmen dieses Streites würgte und schlug der 44-Jährige diese. Zudem beleidigte und bedrohte er seine Freundin. Durch die alarmierten Polizeibeamten wurde eine Wegweisung für mehrere Tage aus der gemeinsamen Wohnung ausgesprochen. Da der 44-Jährige der Wegweisung auch nach mehrfacher Aufforderung nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Verfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Dannenberg - Mann entblößt sich vor Jugendlicher - Zeugenhinweise

Am Morgen des 27.07. entblößte sich gegen kurz vor 11:00 Uhr ein Mann vor einer 16-Jährigen im Bereich des Fußweges neben der Alten Jeetzel (Am Landgraben). Der bisher unbekannte Mann öffnete vor der 16-Jährigen seine Hose, entblößte daraufhin sein Geschlechtsteil und näherte sich dieser. Die Jugendliche ergriff daraufhin die Flucht.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 180cm - schlank - circa 40 Jahre alt - deutsches Erscheinungsbild - ungepflegtes Äußeres - dunkelblondes/hellbraunes Haar bis zu den Ohren - Jeans

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Am 27.07. kam es gegen 18:30 Uhr in einem Supermarkt in der St.-Viti-Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 37-Jähriger entwendete zunächst eine Bierflasche und passierte den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Daraufhin wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen. Dieser wurde daraufhin durch den 37-Jährigen körperlich angegangen und bedroht. Im Anschluss versuchte der Dieb zu flüchten, wurde jedoch durch weitere Zeugen festgehalten. Durch die alarmierte Polizei wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und der 37-Jährige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Uelzen - Alkoholisiert in Streit geraten - Opfer im Krankenhaus

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Abend des 27.07. gegen 21:30 Uhr auf dem Parkplatz des Oldenstädter Sees an der Ripdorfer Straße. Ein 39-Jähriger geriet mit einem 34-Jährigen in einen Streit. Dieser endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, in welcher der 39-Jährige den 34-Jährigen schlug. Das Opfer flüchtete daraufhin mit dem Fahrrad des 39-Jährigen, stürzte jedoch und wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem Verursacher ergab mehr als 2,1 Promille, bei dem 34-Jährigen mehr als 2 Promille. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Versuchter Einbruch in Geschäftsgebäude - Hinweise

In der Nacht vom 26.07. auf den 27.07. versuchten Unbekannte in ein Geschäftsgebäude in der Straße Im Neuen Felde zu gelangen. Hierbei versuchten die Einbrecher die Schließvorrichtung eines Rolltores zu öffnen, was jedoch misslang. Somit wurde die Schließvorrichtung lediglich beschädigt und die Einbrecher gelangten nicht ins Objekt. Der Sachschaden liegt bei 50 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Ingewahrsamnahme nach Häuslicher Gewalt

Zu einer Häuslichen Gewalt kam es am 27.07. gegen 18:00 Uhr innerhalb einer Wohnung. Ein 23-Jähriger trat seiner Freundin mehrfach gegen den Körper und auch gegen den Kopf, sodass diese leicht verletzt wurde. In der Folge trat der 23-Jährige zudem eine Tür und ein Fenster in dem Mehrfamilienhaus ein, sodass ein Sachschaden von gut 500 Euro entstand. Bereits am Nachmittag fiel der offensichtlich alkoholisierte 23-Jährige bei einem Ladendiebstahl in der Gudesstraße auf. Aufgrund der starken Alkoholisierung und der zurückliegenden Einsätze wurde der Verursacher in Gewahrsam genommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt - Verursacher flüchtet

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 27.07. gegen 15:30 Uhr auf der Uelzener Straße in Molzen. Ein zunächst unbekannter Fahrer eines Lkw touchierte im Vorbeifahren eine 34-jährige Pedelec-Fahrerin, welche dadurch stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Der Verursacher flüchtete in der Folge vom Unfallort. Der 47-jährige Fahrer konnte an seiner Arbeitsstätte angetroffen und so ermittelt werden. Der Sachschaden liegt bei 400 Euro.

Uelzen - Auffahrunfall auf der Kreisstraße 3 - zwei Personen verletzt

Am Nachmittag des 27.07. kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 3 zwischen Ripdorf und Molzen. Ein 79-jähriger Fahrer eines Pkw Dacia fuhr nach ersten Erkenntnissen auf einen verkehrsbedingt wartenden 22-Jährigen mit seinem Pkw Skoda auf. Hierbei wurde die 81-jährige Mitfahrerin im Pkw Dacia schwer verletzt. Die 17-jährige Mitfahrerin im Pkw Skoda wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung ins Klinikum verbracht. Der Sachschaden lag bei 10.000 Euro.

