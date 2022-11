Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Einbrüche in Wohnhäuser

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Freitag, den 04.11.2022, ist es in Quickborn und Bokholt-Hanredder zu Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen.

In Quickborn versuchten Unbekannten im Eichenweg zwischen 08:45 und 09:45 Uhr in ein Einfamilienhaus einzudringen, gelangten allerdings nicht in das Gebäude. Es entstand Sachschaden.

In der Hauptstraße in Bokholt-Hanredder kam es zwischen 14:45 und 19:45 Uhr zum Einbruch in ein Einfamilienhaus nahe des Uhuweges, bei dem Bargeld, Schmuck und ein Notebook entwendet wurden. Zeugen hatten gegen 16:30 Uhr einen grauen Pkw auf der Auffahrt gesehen. Ob das Fahrzeug mit der Tat in Zusammenhang steht, ist unklar.

Zu zwei weiteren Einbrüchen kam es am Sonntag in Pinneberg und Schenefeld.

Zwischen 10:00 und 19:00 Uhr versuchten der/die Täter vergeblich in ein Einfamilienhaus "In de Masch" in Schenefeld einzudringen.

In der Breslauer Straße in Pinneberg erbeuteten Einbrecher zwischen 15:00 und 19:30 Uhr Bargeld aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zwischen Hebbelstraße und Marienburger Straße.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an den Tatorten bzw. der näheren Umgebung unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell