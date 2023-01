Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht am Steuer

Grünstadt (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 03.01.2023 gegen 14:20 Uhr in der Bitzenstraße konnten bei einem 28 Jahre alten Fahrer eines Transporters Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum schließen lassen. Ein Vortest reagierte positiv auf Amfetamin. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann veranlasst. Bei seiner Durchsuchung konnten die eingesetzten Beamten zudem Amfetamin auffinden und sicherstellen. Auf ihn kommt nun ein Ordnungswidrigkeits- sowie ein Strafverfahren zu. Außerdem wird die Führerscheinstelle über diesen Verstoß gegen § 24a Abs. II StVG in Kenntnis gesetzt.

