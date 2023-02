Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Büro

In der Schulstraße in Norden kam es zu einem Einbruch. Unbekannte stiegen zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, in die Geschäftsräume eines Taxiunternehmens ein. Sie entwendeten unter anderem Bürogeräte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag im Mühlenloog in Marienhafe ereignet. Zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr stieß ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarkts gegen die Fahrertür eines schwarzen Hyundai Coupé. Der Verursacher hatte vermutlich neben dem Hyundai geparkt und beim Öffnen der eigenen Fahrzeugtür den anderen Wagen beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Marienhafe - Volvo-Fahrer flüchtete

Die Polizei sucht einen Volvo-Fahrer, der am vergangenen Freitag an einem Verkehrsunfall in Marienhafe beteiligt war. Gegen 15 Uhr wollte der Fahrer eines grauen Audi Q3 von der Rosenstraße nach links auf die Upganter Straße abbiegen. An der dortigen Verkehrsinsel überholte ihn jedoch rechtsseitig der Fahrer eines grauen Volvo und streifte den Audi. Der Volvo-Fahrer bog nach rechts auf die Upganter Straße ab und fuhr davon, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen, die Angaben zu dem Volvo machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marienhafe unter der Telefonnummere 04934 910590 in Verbindung zu setzen.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

In der Straße Am Markt in Norden kam es bereits am Montag zu einer Unfallflucht. Zwischen 8.30 Uhr und 8.45 Uhr touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 24 einen schwarzen Ford EcoSport an der Beifahrerseite. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

