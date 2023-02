Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 17./18.02.2023

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Am Freitagnachmittag, zwischen 15:15 Uhr und 15:35 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Ekelser Straße 1 in Moordorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Ausparken gegen den VW Golf eines aus Südbrookmerland kommenden 36-jährigen Mannes. Im Anschluss entfernte er sich vom Parkplatz, ohne die Art und Weise seiner Beteiligung am Unfall oder seine Personalien anzugeben. Der Golf wurde an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen, welche die Kollision beobachtet haben und Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941-6060 zu melden.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Versuchter Einbruch in Garage Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Breslauer Straße in Wittmund zwei Garagentore gewaltsam zu öffnen. Ein Eindringen erfolgte nicht und die Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Wittmund unter 04462-9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Radfahrer alkoholisiert gestürzt In der Nacht zu Samstag befuhr ein 19-jähriger Fahrradfahrer, gegen 02:15 Uhr, die Wieseder Straße in Friedeburg, als dieser ohne erkennbaren Grund die Kontrolle verlor und stürzte. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Radfahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wittmund - Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen Samstagnacht verlor gegen 02:59 Uhr eine 32-jährige PKW-Führerin aus Wilhelmshaven, auf der B210 Kurvenbereich bei der ARAL-Tankstelle, die Kontrolle über ihren PKW und fuhr zunächst über eine Verkehrsinsel und beschädigte die dort befindliche Ampelanlage. Im Anschluss kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend in einem wasserführenden Graben zum Stillstand. Bei der Fahrzeugführerin wurde Atemalkoholgeruch festgestellt und ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von über 1 Promille. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sonstiges

- Fehlanzeige -

