Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 19.02.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Verkehrsunfall mit schwer Verletzten

Am Sonntagmorgen, gegen 05:05 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle Wittmund durch einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer ein augenscheinlich verunfallter PKW in einem Graben an der Straße Fahnster Streek in Ihlow/Westerende gemeldet. Durch den ersteintreffenden Funkstreifenwagen wurde festgestellt, dass sich noch zwei Insassen im PKW befanden. Der Beifahrer (52J aus Ihlow) konnte durch die Polizeikräfte aus dem PKW geborgen werden. Auf Grund der Tiefe des Grabens und dem damit einhergehenden schwierigen Zugang zum PKW wurde zur Bergung der 45jährigen Fahrzeugführerin (Ihlow) die Feuerwehr hinzugerufen. Beide Fahrzeuginsassen wurden mit schweren Verletzungen durch Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Zum Unfallhergang ist bislang bekannt, dass die Fahrzeugführerin die Straße Fahnster Streek aus Rtg. Rahe kommend in Rtg. Fahne befuhr. Nach Durchfahren einer 90° Rechtskurve geriet sie nach links von der Fahrbahn ab und kam in dem Graben zu stehen.

Wiesmoor - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizeistation Wiesmoor am Postweg in Ostgroßefehn ein VW Lupo im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 23jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Da auch ein entsprechender Vortest positiv ausfiel wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - PKW entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Kreuzstraße in Aurich ein silberner PKW VW Caddy entwendet. Dieser wurde, mit steckendem Zündschlüssel, am Freitagabend auf einem dortigen Grundstück abgestellt, am Samstag wurde der Diebstahl festgestellt. Im Verlaufe der ersten Ermittlungen konnte der PKW in einem Wohngebiet in Popens aufgefunden werden. Weiterhin wurden im Innenstadtbereich Gegenstände aufgefunden, welche sich vormals im PKW befunden hatten. Der oder die Täter waren folglich in der Tatnacht noch mit dem PKW im Stadtgebiet unterwegs. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-215 zu melden.

Großefehn - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Am Samstagmorgen wurden bislang unbekannte Täter durch einen Anwohner beim Aufbrechen eines Zigarettenautomaten gestört. Durch Geräusche wurde der Anwohner der Voßkuhler Straße in Ostgroßefehn gegen 05:00 Uhr auf das Geschehen aufmerksam und wollte nach dem Rechten schauen. Hierdurch aufgeschreckt flüchteten vermutlich zwei Personen mit einem dunklen PKW vom Tatort. Im Rahmen der Tatortaufnahme wurden Beschädigungen am Zigarettenautomaten festgestellt, welche auf einen versuchten Aufbruch schließen lassen. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel.: 04941-606-215 zu melden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Trunkenheitsfahrt

Ein 30-jähriger PKW-Führer ist am Samstagabend in Norden angehalten und kontrolliert worden. Die Beamten stellten im Rahmen der Verkehrskontrolle fest, dass der Fahrer aus dem Altkreis Norden unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein Test auf der Dienststelle Norden ergab einen Wert von 1,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde beendet.

Dornum - VU Flucht beim Edeka

Am 18.02.2023 gegen 12.30 Uhr stellt ein Urlaubsgast seinen blauen Nissan Micra vor dem Edeka-Verbrauchermarkte in Dorum ab. Als er gegen 12.50 Uhr zu seinem PKW zurückkehrt, stellt er hinten rechts an der Kunststoffstoßstange eine Unfallbeschädigung fest. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Norden unter Tel. 04931/9210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell