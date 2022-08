Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Stromkabel entwendet

Waldfeucht-Braunsrath (ots)

Mehrere Stromkabel eines Stromkastens, der in einem Neubaugebiet an der der Straße Am Etzenweg steht, wurden am 13. August (Samstag) zwischen 1.30 Uhr und 5 Uhr entwendet.

