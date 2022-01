Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Thalwenden (ots)

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in einem Betriebsgebäude in Thalwenden. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 48-jähriger Mitarbeiter in eine Maschine und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Zur Unfallursache haben das Amt für Arbeitsschutz und die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

