POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Unfall zwischen zwei LKW - unklarer Hergang, Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 9:30 Uhr kam es im Bereich der Mittermaierstraße an der Kreuzung zur Bergheimer Straße zu einem Unfall zwischen zwei LKWs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein LKW für Abfallentsorgung auf der rechten Fahrspur in Richtung des Iqbal-Ufers. An der Bergheimer Straße hielt der Fahrer kurzzeitig an, um einen Radfahrer passieren zu lassen. Als sich der LKW wieder in Bewegung setzte, um nach rechts auf die Bergheimer Straße abzubiegen, kam es zur Kollision mit einem vorbeifahrenden LKW des Abwasserzweckverbands, welcher auf der linken Fahrspur unterwegs war. Beide LKW-Fahrer machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Daher ist bislang unklar, ob der LKW für Abfallentsorgung beim Abbiegen ausscherte oder ob der vorbeifahrende LKW des Abwasserverbands seine Spur nicht halten konnte. Der Gesamtschaden liegt bei 15.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Diese können sich unter Tel.: 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte melden.

