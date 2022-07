Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Verkehrsunfall mit Folgeunfall - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Weststadt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Heidelberger Weststadt ereignete sich während der Unfallaufnahmen ein Folgeunfall.

Eine 64-jährige Frau war kurz nach sechs Uhr mit ihrem Mitsubishi im Unteren St. Nikolausweg in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz nach der Gabelung mit dem Gaiberger Weg kam ihr ein Linienbus entgegen. Um diesem die Durchfahrt zu ermöglichen, wich sie nach rechts aus. Dabei geriet sie in die Böschung und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen die vordere Stoßstange des Busses. In der weiteren Folge wurde das Auto zwischen Bus und Böschung eingeklemmt, sodass die 64-Jährige von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden musste. Sie hatte leichte Verletzungen erlitten und wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte vorsorglich zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf fast 20.000 Euro geschätzt.

Da der genaue Unfallablauf noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Insbesondere werden die Fahrgäste des Linienbusses gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/59-1700 zu melden.

Während der Unfallaufnahme musste der Untere St. Nikolausweg kurzzeitig gesperrt werden. Dabei stieß ein 31-jähriger Fiat-Fahrer beim Rückwärtsrangieren gegen den Mitsubishi einer 41-jährigen Frau. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Bei der Aufnahme dieses Unfalls stellten die Beamten fest, dass der Fiat-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell