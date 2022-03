Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Bergstraße/Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Coesfeld (ots)

Hinweise erhofft die Polizei sich nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits im November des vergangenen Jahres ereignet hat. Am Montag, 22. November, gegen 11.15 Uhr, befuhr ein graues Mercedes Coupe die Bergstraße in Nordkirchen. An der Einmündung Berger bog das Auto nach links auf die Neue Nordkirchener Straße (Berger) ab. Hierbei beachtete der Fahrzeugführer einen vorfahrtsberechtigten Linienbus nicht. Der Busfahrer konnte einen Zusammenstoß durch eine Gefahrenbremsung verhindern. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Personen die sich zum Unfallzeitpunkt im Bus aufgehalten haben und Hinweise zum konkreten Ablauf geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell