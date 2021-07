Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auch Radfahrer müssen nüchtern sein!!!

Rülzheim (ots)

Am Freitagabend (23.07.21) wurde der Polizei eine gestürzte Fahrradfahrerin in Rülzheim gemeldet. Durch die Beamten konnte die 55-jährige Frau im Krankenwagen angetroffen werden. Da ein starker Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 3,35 Promille aufwies. Die Fahrradfahrerin wurde aufgrund des Verdachts einer Fraktur im Knöchel, zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Selbst bei geringen Werten, kann eine relative Fahruntüchtigkeit eintreten. Um schwere Unfallfolgen zu vermeiden, sollte man also auch beim Fahrradfahren auf Nüchternheit achten.

