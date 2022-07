Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrrad sichergestellt - Besitzer gesucht!

Heidelberg / Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte stellte im Rahmen von Ermittlungen das abgebildete Fahrrad sicher und sucht jetzt den rechtmäßigen Besitzer - dieser konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Das vermeintliche Diebesgut wurde in Schwetzingen mit einem weiteren Zweirad sichergestellt, das bereits an seinen Eigentümer ausgehändigt wurde. Da das zweite Fahrrad in Heidelberg entwendet wurde, ist nicht auszuschließen, dass auch das abgebildete Mountainbike dort entwendet wurde.

Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Bulls, Sharptail 2 in der Farbe schwarz und weiß.

Der oder die Eigentümerin wird gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-1700 bei den Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell