Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Audi-Fahrer streift Fahrradanhänger und flüchtet - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr kam es in der Ludwigstraße zwischen den Einmündungen Piazolostraße und Ziegelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 32-jährigen E-Bike-Fahrerin und einem 84-jährigen Audi-Fahrer. Die Radfahrerin fuhr gerade an einem geparkten PKW vorbei, als der ihr entgegenkommende Audi ebenfalls auf die Engstelle zufuhr. Da der Audi seine Fahrt nicht verlangsamte, wich die Radfahrerin nach links auf den Gehweg aus und überquerte somit die Fahrbahn. In der Folge kollidierte der Audi mit dem Fahrradanhänger der 32-Jährigen, wodurch Anhänger und Rad einige Meter mitgeschleift werden. Die Radfahrerin konnte glücklicherweise noch rechtzeitig von ihrem Fahrrad abspringen und blieb unverletzt. Der 84-Jährige hielt in einiger Entfernung an und begutachtete den Schaden an seinem Fahrzeug. Danach fuhr er weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die sofort verständigte Polizei konnte den Audi samt Fahrer ausfindig machen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen, vierstelligen Bereich. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim telefonisch in Verbindung zu setzen (Tel.: 06205/2860-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell