Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: In Vereinsgelände eingebrochen - Wer hat etwas beobachtet?

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch machten sich ein oder mehrere Täter auf dem Vereinsgelände eines Boule-Vereins in der Waidallee zu schaffen. Der Täter warf die Scheibe einer WC-Anlage ein, bog Metallscharniere an einem Schuppen auf und brach mehrere Bretter der Eingangstüre ab. Neben mehreren Pfandflaschen fiel die Beute allerdings gering aus. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter 0621 10030 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell