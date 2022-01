Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubüberfall auf Juwelierladen - 22-jähriger Täter gefasst

Iserlohn (ots)

Nur wenige Minuten nach einem Raubüberfall auf einen Juwelier hat die Polizei am Donnerstagabend einen 22-jährigen Tatverdächtigen festgenommen und sucht nun nach seinem 25-jährigen, mutmaßlichen Komplizen.

Gegen 16.40 Uhr betraten zwei junge Männer ein Juweliergeschäft an der Turmstraße. Einer von ihnen zog vor den Augen des Inhabers einen Hammer hervor, zertrümmerte einen Schaukasten und raffte mehrere Goldketten an sich. Zusammen ergriffen die jungen Männer die Flucht. Mehrere Zeugen hörten das Scheppern, sahen die beiden Männer flüchten und alarmierten die Polizei. Der Besitzer des Ladens verletzte sich leicht an der Hand und wurde später vom Rettungsdienst versorgt. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf. Ihm schloss sich unterwegs ein weiterer Passant an. Am Kurt-Schumacher-Ring verloren sie die Täter aus den Augen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Polizeistreife um 17 Uhr in der Nähe vom Stadtbahnhof zwei Personen in einem Taxi. Die Täterbeschreibungen passten auf sie. Einer der beiden jungen Männer konnte flüchten. Der andere, ein 22-jähriger Iserlohner, wurde vorläufig festgenommen. Er hatte einen Teil der Beute bei sich. Außerdem wurde bei ihm Cannabis gefunden. Die Polizei durchsuchte noch am Abend seine Wohnung. Gegen ihn laufen nun weitere Ermittlungen wegen Rauschgiftdelikten. Die Polizei konnte auch den zweiten Tatverdächtigen identifizieren: Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann, der noch auf der Flucht ist. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell