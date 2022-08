Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Brand eines Rundballens ++ Volvo-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und wird leicht verletzt ++ Kennzeichen gestohlen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Brand eines Rundballens ++

Thedinghausen. Am Sonntag, gegen 06:00 Uhr, geriet ein Rundballen auf einem Feld, welches an der Straße Biefelweide liegt, in Brand. Der Rundballen brannte vollständig ab. Die freiwilligen Feuerwehren aus Thedinghausen, Morsum und Lunsen waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen vor Ort und löschten den Brand. Verletzte gab es nicht. Die Ermittlungen, welche die bisher ungeklärte Brandursache umfassen, dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Emtinghausen. Am Sonntag, gegen 11:30 Uhr, kam auf der Syker Straße (L 354) eine 27-jährige Motorradfahrerin von der Fahrbahn ab und wurde leicht verletzt. Die 27-Jährige mit ihrem Motorrad war auf der L 354 in Richtung Gödestorf unterwegs. In einer Kurve zwischen dem Steinfortsweg und dem To'n Lütjen Kamp kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Andere wurden durch den Verkehrsunfall nicht geschädigt oder verletzt.

++ Volvo-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und wird leicht verletzt ++

Kirchlinteln. Am Sonntagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Sehlinger Dorfstraße (K 18), bei dem ein 34 Jahre alter Mann leicht verletzt wurde. Er war alkoholisiert. Der Mann war mit einem Volvo auf der K 18 in Richtung Kreepen unterwegs. Ersten Informationen zufolge kam der Volvo-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, berührte zunächst einen Baum und stieß im weiteren Verlauf mit einem weiteren Baum zusammen. Der Mann wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weiterhin führten die Beamten bei dem Mann eine Atemalkoholkontrolle durch, die 2,4 Promille ergab. Infolgedessen musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Am Volvo entstand ein Totalschaden, welcher sich auf über 30.000 EUR beziffern lässt. Der Volvo musste abgeschleppt werden. Andere wurden nicht geschädigt oder verletzt. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Unfall mit hohem Sachschaden ++

Kirchlinteln. Auf der Straße Steinberg (B 215) kam es am Sonntag, gegen 23:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ford Transit und einem Man-Lkw mit Anhänger (Gespann). Verletzt wurde niemand - der Sachschaden beläuft sich auf über 30.000 EUR. Der 49 Jahre alte Fahrer des Gespannes war auf der B 215 in Richtung Steinberg unterwegs. Zwischen den Ortschaften Ahausen und Steinberg überholte der 40-jährige Ford-Fahrer das Gespann. Nachdem der Ford-Fahrer wieder einscherte, querte ersten Informationen zufolge ein Reh die Fahrbahn. Obwohl der Ford-Fahrer bremste, kam es zum Zusammenstoß mit dem Reh. Im weiteren Verlauf fuhr das Gespann von hinten auf den Ford auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 30.000 EUR

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Kennzeichen gestohlen ++

Vollersode. Zwischen Samstag, 23:45 Uhr, und Sonntag, 13:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter Kennzeichen eines blauen VW Polo. Der VW war auf einem Parkplatz eines Festivals in der der Giehlenmoorer Straße abgestellt. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

