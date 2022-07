Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 31.07.2022

Bereich Verden

Kirchlinteln. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person - Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in Klein Sehlingen, Sehlinger Dorfstraße. Nach ersten Erkenntnissen kam ein alkoholisierter 19-jähriger Kradfahrer aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidiert abseits der Fahrbahn mit einer Scheune. Der Kradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde unmittelbar einem Krankenhaus zugeführt. Diverse Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Bereich Achim

Achim. Verkehrsunfallflucht - Bereits am Freitag, den 29.07.22 kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatzgelände der LIDL-Filiale, Verdener Straße, in Achim. Hierbei beschädigte ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer den, in einer Parklücke ordnungsgemäß abgestellten Pkw, Mercedes, der Geschädigten. Letztendlich entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Achim zu melden.

Achim. Fahren unter Alkoholeinfluss - Am Samstag, den 30.07.2022 kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Achim einen 55-jährigen Bremer, welcher mit seinem Pkw aus Richtung Uphusen in Richtung Achim fuhr. Hierbei zeigte er bei der Fahrt starke Ausfallerscheinungen, sodass es zu mehreren Beinaheunfällen kam. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem nunmehr Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde der Führerschein vor Ort beschlagnahmt.

Achim. Fahren unter Drogeneinfluss - Am Samstag, den 30.07.22 kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Achim einen 19-jährigen Achimer, welcher die Uesener Weserstraße mit einem Pkw befuhr. Da sich vor Ort Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergaben, wurde dem nunmehr Betroffenen ein freiwilliger Drogenvortest angeboten, welcher positiv reagierte. In der Folge wurde dem Heranwachsenden die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme bei selbigen durchgeführt.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck. Fahren unter Alkoholeinfluss - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen Mitternacht, kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz in der Myhler Straße einen 24-Jährigen mit seinem Pkw. Hierbei wurde festgestellt, dass der 24-Jährige unter der Beeinflussung von Alkohol stand. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens bekannt gegeben.

Vollersode. Verkehrsunfallflucht eines alkoholisierten Fahrzeugführers - Am Samstagabend befuhr ein 41-jähriger Bremer mit seinem Pkw den Parkplatz der an diesem Wochenende stattfindenden Elektro-Wiese, in der Giehlermoorer Straße. Hierbei kollidierte dieser mit einem geparkten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Durch Polizeibeamte konnte der Fahrzeugführer im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass der 41-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand, was eine Blutentnahme nach sich zog. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der von ihm geführte Pkw war nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

