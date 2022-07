POL-VER: ++ Polizeikommissariat Achim saniert ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Einbruchsversuch scheitert ++ Achim. Zwischen letztem Freitagmittag (22.07.2022) und Mittwochmittag (27.07.2022) versuchten bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Weinweg einzudringen. Ersten Informationen zufolge versuchten die Täter an einer Außentür und mehreren Fenstern gewaltsam in das Haus ...

