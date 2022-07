Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 30.07.2022

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN:

- keine presserelevanten Ereignisse -

LANDKREIS OSTERHOLZ:

++ Einbruch in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung ++

Vollersode. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam in der Straße Am Grashof zu einem Einbruch in eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Durch unbekannte Täter wurde ein Bürofenster aufgehebelt, ein Tresor geöffnet und Bargeld entwendet.

Die Polizei Osterholz bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 04791 307 0

++ Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall mit acht verletzten Personen ++

Worpswede. Im Kreuzungsbereich der Straße Am Gewerbepark zur Hüttenbuscher Straße kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw, es wurden insgesamt acht Personen leicht verletzt. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Gewerbepark und wollte an der Kreuzung die Hüttenbuscher Straße überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und übersah den Pkw einer 41-Jährigen Frau, welche die Hüttenbuscher Straße aus Richtung Hüttenbusch befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Pkw, wodurch der Pkw der 41-Jährigen gegen den im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 26-Jährigen Mannes geschleudert wurde. Sämtliche Unfallbeteiligte sowie deren Fahrzeuginsassen wurden durch die Kollision leicht verletzt. Die drei beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe. Der Bereich der Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

